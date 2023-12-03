Максим Глушенков дважды в сезоне был признан лучшим игроком матча с «Зенитом»

Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков был признан лучшим игроком матча с 17-го тура с «Зенитом» (3:1). В матче первого круга чемпионата между этими командами 24-летний футболист также был удостоен этого звания.

В сегодняшнем матче Глушенков забил головой после подачи Антона Миранчука. Также после подачи Максима с углового голкипер «Зенита» Михаил Кержаков переправил мяч в свои ворота.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.