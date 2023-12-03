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Федотов высказался в раздевалке ЦСКА после победы над «Ростовом»

Федотов высказался в раздевалке ЦСКА после победы над «Ростовом»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался в раздевалке команды после победы в матче 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги над «Ростовом» (2:0).

«Как говорится, остался ещё один у нас штрих и его тоже нужно завершить достойно, нам это по силам. Ну а сегодня всё проявили. Должен сказать: «Сибирячки». Футбол, не зря говорят, состоится в любую погоду. Ему надо соответствовать в любое время психологически. Вы сегодня с этим справились. Молодцы!» — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА

ЦСКА находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке с 20 очками после аналогичного количества встреч.

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