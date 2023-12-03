«Спартак» проиграл «Ахмату» в Грозном, Абаскаль получил красную карточку

Сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» встречался с московским «Спартаком». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного судьи выступал Евгений Кукуляк из Калуги. Матч начался в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша подбежал к скамейке «Спартака», чтобы отпраздновать гол, а Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.

На 44-й минуте Даниил Пруцев ускорился по центру, дошёл до штрафной и выкатил мяч под удар Антону Зиньковскому, который технично пробил в дальний нижний угол.

На 47-й минуте Дарко Тодорович по правому краю прорвался в спартаковскую штрафную, сам удар нанести не сумел, но отскок получился на Светослава Ковачева, который в касание вколотил мяч в сетку ворот.

На данный момент после 17 сыгранных матчей РПЛ «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции с 16 очками. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.