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«Ростов» не может вылететь из Москвы из-за погодных условий

«Ростов» не может вылететь из Москвы из-за погодных условий
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Футбольный клуб «Ростов» не может вылететь из Москвы в Минеральные Воды из-за плохих погодных условий, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, после игры с ЦСКА (0:2) команда отправилась в аэропорт, откуда должна была вылететь в Минеральные Воды, но рейс задержали из-за снегопада. Коллектив ждёт вылета уже больше двух часов.

Напомним, в Ростове-на-Дону закрыт аэропорт, из-за этого команда добирается на автобусе до ближайших аэропортов (Ставрополь, Минеральные Воды), после чего вылетает в другие регионы.

Сегодня, 3 декабря, состоялся матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом». Хозяева одержали победу со счётом 2:0. После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место. В свою очередь, «Ростов» после аналогичного количества туров заработал 20 очков и расположился на 10-й строчке.

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