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«Cпартак» проиграл «Ахмату» в Грозном в РПЛ впервые с 2015 года

«Cпартак» проиграл «Ахмату» в Грозном в РПЛ впервые с 2015 года
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Московский «Спартак» не проигрывал «Ахмату» на стадионе в Грозном с 2015 года. Последнее, до сегодняшнего дня, выездное поражение (1:2) красно-белых на «Ахмат-Арене» случилось 7 октября 2015 года, тогда москвичей тренировал Дмитрий Аленичев.

Сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» встречался с московским «Спартаком». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного судьи выступал Евгений Кукуляк из Калуги. Матч начался в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На данный момент после 17 сыгранных матчей РПЛ «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции с 16 очками. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Агаларов – 35'     1:1 Зиньковский – 44'     2:1 Ковачев – 47'    
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