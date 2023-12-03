Родригао — об игре на снегу: никогда не сталкивался с этим в своей карьере

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Родригао после матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» высказался об игре на заснеженном поле.

«Было ли очень сложно играть с таким количеством снега? Всё было по-другому. Я никогда не сталкивался с этим в своей карьере. Конечно, в Питере мы тренируемся на снегу, но, когда игра, совсем другая ситуация, очень холодно, приходится привыкать к мячу. Но нам придётся адаптироваться. Мы профессиональные игроки.

Следующая игра как минимум состоится на крытом стадионе? С погодой точно будет лучше. Но нам также нужно играть лучше», — приводит слова Родригао бразильский журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.