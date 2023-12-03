«Тоттенхэм» вырвал ничью у «Манчестер Сити» на последних минутах матча АПЛ

Сегодня, 3 декабря, прошёл матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Тоттенхэм» вырвал ничью в концовке матча со счётом 3:3.

В самом начале игры, на восьмой минуте, Сон Хын Мин открыл счёт в матче, выведя «Тоттенхэм» вперёд. Уже на следующей, девятой минуте, Сон забил ещё один гол, только на этот раз в свои ворота, сравняв счёт. Вскоре, на 31-й минуте, Фил Фоден вывел «Манчестер Сити» вперёд. Во втором тайме, на 69-й минуте, Джовани Ло Чельсо вновь сделал счёт равным. Под конец встречи, на 81-й минуте, Джек Грилиш с передачи Эрлинга Холанда вновь вывел «горожан» вперёд. На 90-й минуте Деян Кулушевски снова сравнял, вырвав ничью для «Тоттенхэма» со счётом 3:3.

После 14 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 30 очков и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 27 очков и расположился на пятой строчке.