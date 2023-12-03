Бериша впервые прокомментировал бросок от Абаскаля в матче со «Спартаком»

Футболист «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал эпизод, в котором главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль толкнул его, после чего был удалён.

«Я не дрался с Абаскалем. Он подошёл ко мне и не выразил уважения. Кто-то сказал мне, что я плохой игрок. Он провоцировал меня.

Абаскаль — неплохой парень и хороший тренер. Я желаю ему удачи в следующей игре, но сегодня они проиграли. Ему надо работать. У меня нет с ним конфликта», — сказал Бериша в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на 34-й минуте матча Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова. После этого Бериша подбежал к скамейке «Спартака», чтобы отпраздновать гол, а Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.

На данный момент после 17 сыгранных матчей РПЛ «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции с 16 очками. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.