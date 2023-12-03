Капитан «Ахмата» Уциев: есть уверенность, что останемся в РПЛ

Капитан «Ахмата» Ризван Уциев после матча 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1) заявил, что есть уверенность, что команда останется в лиге.

«Конечно, есть уверенность, что сохраним прописку в РПЛ. Есть уверенность в своей команде и партнёрах. Есть команда, руководство и болельщики. Надеемся, что всё получится и исправим ситуацию. Конечно, все очень переживали. Тяжело, когда долго не побеждаешь. Сейчас нам будет легче. Надеюсь, в следующих матчах сделаем следующий шаг. После игры в раздевалку заходил президент клуба, поздравил», — передаёт слова Уциева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент после 17 сыгранных матчей РПЛ «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции с 16 очками. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.