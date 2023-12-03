Джикия: я восстановился от травмы. Не играю? Тренер предпочитает других

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что он восстановился от травмы, но не играет из-за того, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль предпочитает других.

«Я не хочу вдаваться в подробности стычки, потому что в футболе во время игры бывают разные эмоции, разные недопонимания. Не хочу это комментировать.

Я давно восстановился, тренируюсь и доказываю свою состоятельность. Почему не играю, есть ли понимание? Потому что играют другие футболисты. Тренер предпочитает их», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ещё в начале ноября Джикия сломал ребро на тренировке. Отмечалось, что капитан красно-белых пропустит около месяца. Джикия выступает за «Спартак» на протяжении шести лет (с 2017 года). За последние пять матчей РПЛ он ни разу не выходил на поле в стартовом составе. Контракт игрока с московским клубом действует до конца мая 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6,5 млн.