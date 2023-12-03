Георгий Джикия высказался о возможной дисквалификации Абаскаля

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможной дисквалификации главного тренера команды Гильермо Абаскаля за эпизод с толчком игрока «Ахмата» Бернарда Беришы в сегодняшнем матче 17-го тура РПЛ С «Ахматом» (1:2).

«Отсутствие тренера, конечно, может повлиять. Но у нас есть большой штаб, который понимает, что Гильермо будет до матча с командой, а потом всё уже будет зависеть от футболистов. Понятно, что он будет дисквалифицирован, но есть связь, рации и подсказки, которые можно применить.

Все понимают, что впереди игра с «Крыльями», которую нужно выиграть, если игра состоится. Тогда можно будет немного выдохнуть и уйти в отпуск», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера. Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.