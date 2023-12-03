Джикия: с Абаскалем по игровому времени не общался. Обиды? Мне некогда обижаться

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2) рассказал о беседах с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Говорил ли я с Абаскалем по игровому времени? Я с такими разговорами к тренеру не подхожу.

У нас есть беседы, но я никогда не подходил и не спрашивал. Внутри обиды нет? Мне некогда обижаться. Что нужно исправить? Мне нужно тренироваться и работать, что я и делаю», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, на данный момент после 17 сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиге «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции с 16 очками. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.