Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия: с Абаскалем по игровому времени не общался. Обиды? Мне некогда обижаться

Джикия: с Абаскалем по игровому времени не общался. Обиды? Мне некогда обижаться
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2) рассказал о беседах с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Говорил ли я с Абаскалем по игровому времени? Я с такими разговорами к тренеру не подхожу.

У нас есть беседы, но я никогда не подходил и не спрашивал. Внутри обиды нет? Мне некогда обижаться. Что нужно исправить? Мне нужно тренироваться и работать, что я и делаю», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, на данный момент после 17 сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиге «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции с 16 очками. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.

Материалы по теме
Джикия: я восстановился от травмы. Не играю? Тренер предпочитает других
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android