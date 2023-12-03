Игрок «Локомотива» Дзюба: у этой команды есть большое будущее. Так закаляется характер

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба поделился эмоциями от победы над «Зенитом» (3:1) в матче 17-го утра РПЛ, а также высказался о главном тренере Михаиле Галактионове, пропускавшем игру из-за дисквалификации.

«Безумно счастлив! Честно, столько переполняло эмоций… То, что команда победила… Я горжусь каждым своим партнёром, каждым членом команды. И огромное спасибо хотел бы передать медицинскому штабу, Игорю Вячеславовичу Калюжному, Альберто [Пинар Сансу], массажисту Семакину Сергею Николаевичу, всем. Они прям подняли меня в кратчайшие сроки, потому что моё участие было под вопросом. Спасибо тренерскому штабу, что доверили мне и всю игру я выдержал через боль. Но безумно счастлив. Оно окупается. Сегодня нужно было победить. Мне хотелось бы сказать, что некрасиво, когда люди начинают говорить, делать какие-то вбросы про Михаила Михайловича [Галактионова], мол, он там «поплыл» или ещё что-то. Могу сказать, что он ещё очень молодой по меркам тренерского цеха, но настолько сильный, а я повидал много специалистов. Он очень сильный, грамотный, мы его очень уважаем и поддерживаем. Когда говорят, что он чем-то не управляет, то это полный бред. Игрокам эти вбросы не нравятся, мы полностью за тренера. Когда надо — он строгий, когда надо — всегда поддержит. Ему огромный респект. Многие, в том числе и я, могу сказать за себя, что играю за него. Мы за Михалыча сражались сегодня. Не было его, не было Баринова. Было важно победить. Думали, что нас это ослабило, но мы от этого стали ещё сильнее.

Как сказалось отсутствие Михаила Михайловича в сегодняшнем матче? Конечно же, тяжело и непривычно. Объединились одной целью. Два раза победить «Зенит» за один сезон дорогого стоит. Это говорит о том, что наша команда с характером. И у этой команды есть большое будущее. Так закаляется характер. Так ты ловишь определённую уверенность. Нам нужно поймать эту игру со всеми, не только разделять на «Зенит» и на топ-команды. С такой самоотдачей, с первой до последней минуты. При тяжёлых условиях сегодня была очень интересная игра. Огромное спасибо болельщикам. Думаю, что мы заслуженно победили. Мы счастливы», — приводит слова Дзюбы пресс-служба клуба.