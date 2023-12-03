Черданцев: РПЛ будет обзванивать клубы, чтобы принять решение по переносу 18-го тура

Спортивный комментатор Георгий Черданцев заявил, что руководство МИР Российской Премьер-Лиги может перенести все матчи 18-го тура на весну, но при этом есть ещё два варианта развития действий.

«В понедельник РПЛ будет обзванивать клубы, если они единогласно примут решение перенести следующий тур на весну, то в следующие выходные у нас футбола не будет. Есть второй вариант, при котором тур будет сыгран, потому что проблемы только в московских матчах и в игре в Воронеже. Может быть компромиссный вариант — матчи в южных городах и Санкт Петербурге играются, а московские переносятся на весну и, возможно, в Воронеже. Это будет понятно до вечера вторника, как мне коллеги объяснили», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».