Главный тренер «Ахмата» Ромащенко прокомментировал победу в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал победу в матче 17-го тура МИР РПЛ со «Спартаком» (2:1).

«Хотелось бы поздравить наших болельщиков с победой, мы долго к этому шли. Спасибо, что поддерживали нас, пришло достаточно большое количество. Хочу поблагодарить команду за терпение. Мы победили классную команду — «Спартак». Понимали, что должны проводить много времени без мяча, поэтому надо было много терпеть и закрывать зоны. Что-то у нас получалось лучше, что-то — хуже. Но, несмотря на шероховатости, команда старалась держать тактическую дисциплину и играть в тех моментах, которые мы обсуждали перед игрой.

Благодарю каждого за проявленный характер. В раздевалке я сказал, что бывают такие матчи, которые не слишком привлекательные, но на характере. Именно так рождаются новые команды, новые моменты, которые дают импульс», — передаёт слова Ромащенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.