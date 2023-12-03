Быстров: Абаскалю надо было Беришу ещё сильнее зафигачить!

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал эпизод, в котором главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль толкнул игрока «Ахмата» Бернарда Беришу, который угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля. За этот толчок Абаскаль был удалён. «Спартак» проиграл матч со счётом 1:2.

«Знаете, что самое смешное? Абаскаль правильно отреагировал на поведение Бериши, надо было его ещё сильнее зафигачить! Посмотрите на игроков «Спартака». Почему я говорю, что у них нет команды? Потому, что после этого эпизода Хлусевич пошёл толкаться, а нужно было в следующем эпизоде поймать Беришу с мячом и с двух ног вынести куда‑то за рекламные щиты, чтобы он ушёл с поля через пять минут. Это всегда работало! Когда у тебя команда, ты бьёшься друг за друга.

Если бы против моего тренера так сделали, я бы искал его в каждом эпизоде, чтобы ценой жёлтой карточки снести его. Такого футболиста в «Спартаке» не нашлось, это стало ключевым в поражении команды», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера. Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.