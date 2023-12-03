Чалов — о матче с «Ростовом»: спасибо всем, кто согревал поддержкой

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов после победы в матче 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0) поблагодарил болельщиков команды.
«Зима в сердце, которая пришла, как всегда, неожиданно)) спасибо всем, кто согревал поддержкой», — написал Чалов в социальной сети.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Фёдора Чалова
Победу ЦСКА принесли точные удары Чалова и Виктора Мендеса. Всю игру в Москве шёл сильный снег, который внёс свои ограничения в стиль игры команд в этой встрече. В РПЛ уже сообщили, что игры следующего тура могут перенести на следующий год.
ЦСКА находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке с 20 очками после аналогичного количества встреч.