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Чалов — о матче с «Ростовом»: спасибо всем, кто согревал поддержкой

Чалов — о матче с «Ростовом»: спасибо всем, кто согревал поддержкой
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов после победы в матче 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0) поблагодарил болельщиков команды.

«Зима в сердце, которая пришла, как всегда, неожиданно)) спасибо всем, кто согревал поддержкой», — написал Чалов в социальной сети.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Фёдора Чалова

Победу ЦСКА принесли точные удары Чалова и Виктора Мендеса. Всю игру в Москве шёл сильный снег, который внёс свои ограничения в стиль игры команд в этой встрече. В РПЛ уже сообщили, что игры следующего тура могут перенести на следующий год.

ЦСКА находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке с 20 очками после аналогичного количества встреч.

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