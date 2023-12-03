Тренер «Спартака» Слишкович — о Берише: на мой взгляд, его жест совершенно неспортивный

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал эпизод, в котором главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль толкнул игрока «Ахмата» Бернарда Беришу, который угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля. За этот толчок Абаскаль был удалён. «Спартак» проиграл матч со счётом 1:2.

«Откровенно говоря, я не видел все детали эпизода. Я лишь видел, как Бериша побежал праздновать гол прямо перед нашей скамейкой. Было бы понятно, если бы он был автором гола, был бы в эйфории. Но он был лишь автором голевой передачи. На мой взгляд, его жест совершенно неспортивный. После этого все поднялись, там было много народу, я не видел. Видел, что было падение, красная карточка.

Момент после первого тайма? Я был на поле. Когда прозвучал свисток на перерыв, я ушёл один из первых. Не видел, что там происходило», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера. Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.