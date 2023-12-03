Тренер «Спартака» Слишкович прокомментировал поражение в матче с «Ахматом»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал поражение красно-белых в сегодняшнем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2).

«Прежде всего я должен поздравить «Ахмат». Это заслуженная победа. Мы неплохо начали эту игру, у нас было хорошее владение, нам удалось создавать моменты. Так получилось, что в наш самый хороший отрезок матча мы допустили контратаку соперника, которая для нас дорогого стоила. Но мы смогли вернуться в игру, сравнять счёт. В перерыве мы поговорили и решили, как должны действовать.

Чувствовалось во втором тайме, что «Ахмат» был раненый, выходил после непростого периода. У них не всё получалось, у нас было владение, но потом последовала снова ошибка, которая нам обошлась большой ценой. Команда старалась, мы сделали замену, но это не помогло нам перевернуть игру. Сегодня мы имеем такой счёт, думаю, заслуженный», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, на данный момент после 17 сыгранных матчей РПЛ «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции с 16 очками. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.