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Судья лишил «Манчестер Сити» выхода один на один в концовке матча с «Тоттенхэмом»

Судья лишил «Манчестер Сити» выхода один на один в концовке матча с «Тоттенхэмом»
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Главный арбитр матча 14-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» (3:3) Саймон Хупер не дал «горожанам» реализовать выход один на один на 94-й минуте, несмотря на отложенный фол.

Права на видео принадлежат PREMIER LEAGUE

Сначала Хупер хотел свистнуть фол, но показал жестом, что нужно продолжить игру, но как только игрок «Манчестер Сити» Джек Грилиш вышел один на один на 94-й минуте, судья решил прервать атаку, чтобы показать защитнику «Тоттенхэма» Эмерсону Роялу жёлтую карточку.

После 14 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 30 очков и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 27 очков и расположился на пятой строчке.

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