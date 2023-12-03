Судья лишил «Манчестер Сити» выхода один на один в концовке матча с «Тоттенхэмом»

Главный арбитр матча 14-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» (3:3) Саймон Хупер не дал «горожанам» реализовать выход один на один на 94-й минуте, несмотря на отложенный фол.

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Сначала Хупер хотел свистнуть фол, но показал жестом, что нужно продолжить игру, но как только игрок «Манчестер Сити» Джек Грилиш вышел один на один на 94-й минуте, судья решил прервать атаку, чтобы показать защитнику «Тоттенхэма» Эмерсону Роялу жёлтую карточку.

После 14 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 30 очков и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 27 очков и расположился на пятой строчке.