Абаскаля могут дисквалифицировать на 4 матча РПЛ за эпизод с Беришей в игре с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть дисквалифицирован на срок до четырёх игр РПЛ за агрессивное поведение в эпизоде с игроком «Ахмата» Бернардом Беришей. Напомним, Абаскаль толкнул Беришу, который угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля. За этот толчок Гильермо и был удалён. «Спартак» проиграл матч со счётом 1:2.

Главный судья встречи Евгений Кукуляк в протоколе матча причиной удаления главного тренера красно-белых назвал его «агрессивное поведение и физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников (Бернард Бериша, №7) двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры».

Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС), такое нарушение наказывается дисквалификацией до четырёх матчей.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера. Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.