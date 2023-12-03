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Гвардиола — о решении судьи: он даёт свисток после того, как сказал играть дальше

Гвардиола — о решении судьи: он даёт свисток после того, как сказал играть дальше
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о решении судьи Саймона Хупера в конце матча 14-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:3).

«Судья решает дать свисток после того, как он уже сказал играть дальше. После паса раздаётся свисток, поэтому я не понимаю этого действия. Это была хорошая игра. Жаль, как и в игре с «Ливерпулем», у меня было ощущение, что сегодня мы показали невероятную игру во всех аспектах, против действительно хорошей команды и тренера, и против того, как они играют. Мы создали много шансов, мы были агрессивны, невероятно сконцентрированы, и такое ощущение, что мы всё ещё хотим быть там — наверху таблицы. Жаль. Иногда футбол похож на жизнь, ты не получаешь того, что заслуживаешь», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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