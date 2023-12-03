«Почему мы играем в снежки, а не в футбол?» Радимов назвал причину матчей в снегопад

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал причину матчей МИР РПЛ в снегопад.

«Проблема, которая сейчас свалилась на наши клубы вместе с аномальными осадками — не в погоде, не в полях и даже не в отсутствии красных мячей. Проблема — в новом формате Кубка с его групповым этапом Пути РПЛ.

Хочется напомнить, что раньше в классическом формате клубы РПЛ вступали в Кубок со стадии 1/16 и осенью проводили всего два матча, остальное было весной.

Сейчас же клубы РПЛ провели летом и осенью шесть матчей в группе Пути РПЛ, тем самым израсходовав все возможные слоты посреди недели.

Иными словами, вместо того, чтобы максимально компактно уместить туры РПЛ летом и осенью без ухода в декабрь, мы все возможные слоты в середине недели забили матчами группового этапа Кубка, в котором большинство клубов играло вторыми составами. Из-за этого матчи РПЛ вынесли на декабрь, когда играть уже невозможно!

Подняли ли интерес к Кубку тем, что в середине недели играли дублирующими составами? Есть сомнения! Зато возможности не уходить в зиму и уплотнить количество матчей РПЛ в тёплое время убили. Ну давайте теперь поиграем в снежки вместо футбола! А ведь через неделю ещё один тур!» — написал Радимов в соцсети.