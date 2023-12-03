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«Наполи» — «Интер»: Чалханоглу дальним мощным ударом открыл счёт

«Наполи» — «Интер»: Чалханоглу дальним мощным ударом открыл счёт
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Сегодня, 3 декабря, проходит матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Наполи» и «Интер». Игра идёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Давиде Масса. Игра началась в 22:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 44-й минуте Николо Баррела отдал пас на Хакана Чалханоглу, который дальним мощным ударом открыл счёт.

Италия - Серия А . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
2-й тайм
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Чалханоглу – 44'     0:2 Барелла – 62'    

На данный момент после 14 сыгранных матчей итальянской Серии А «Наполи» располагается на четвёртой строчке с 24 очками. «Интер» после такого же количества проведённых игр находится на втором месте с 32 очками.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата миланцы обыграли «Наполи» со счётом 1:0. Во втором круге неаполитанцы обыграли «Интер» со счётом 3:1.

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