Жена Карпина поддержала слова мужа о проведении матча ЦСКА — «Ростов» в снегопад

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, поддержала слова мужа, который после проигранного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2) раскритиковал решение о проведении игры в условиях сильного снегопада, сказав: «Какой дебил, идиот принимал это решение, чтобы видеть это действо?» Дарья привела в пример матч 13-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Унион», который был отменён и перенесён из-за сильного снегопада.

«Везёт же, в футбол играют люди, чё-то там просчитывают», — написала жена главного тренера «Ростова» в своих соцсетях, приложив фото перенесённого матча «Бавария» — «Унион».

Напомним, в матче с «Ростовом» счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, который реализовал пенальти. Затем, на 68-й минуте встречи игрок московского клуба Виктор Мендес удвоил преимущество хозяев.

После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место. В свою очередь, «Ростов» после аналогичного количества туров заработал 20 очков и расположился на 10-й строчке.