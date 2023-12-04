«Что за херня?» Холанд прокомментировал решение судьи остановить атаку один в один

Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал решение арбитра Саймона Хупера остановить атаку команду один в один в матче 14-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:3).

«Что за херня?» — написал Холанд в социальной сети.

Напомним, сначала Хупер хотел свистнуть фол, но показал жестом, что нужно продолжить игру, но как только игрок «Манчестер Сити» Джек Грилиш вышел один на один на 94-й минуте, судья решил прервать атаку, чтобы показать защитнику «Тоттенхэма» Эмерсону Роялу жёлтую карточку.

После 14 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 30 очков и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 27 очков и расположился на пятой строчке.