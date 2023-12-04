«Чемодан — вокзал — домой». Быстров призвал уволить Абаскаля после поражения от «Ахмата»

Бывший футболист московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров призвал уволить главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после поражения «Спартака» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2).

«Чемодан ‑ вокзал ‑ домой. Сколько уже можно смотреть на это… Как Галактионов там сказал, такое слово… Вот в «Спартаке» оно и происходит. Реально. Федун уже ушёл, ещё кто‑то пришёл, ещё перестановки сделали, и что толку‑то? Всё то же самое продолжается. Последний ли это матч Абаскаля в «Спартаке»? Для меня — да.

«Спартак» — один из лучших клубов страны. Не имеет права руководство назначать какого‑то левого тренера. Это всё‑таки клуб с историей, туда должен приходить авторитетный специалист», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент после 17 сыгранных матчей РПЛ «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции с 16 очками. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.