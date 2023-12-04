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«Интер» разгромил «Наполи» со счётом 3:0 и поднялся на первую строчку в Серии А

«Интер» разгромил «Наполи» со счётом 3:0 и поднялся на первую строчку в Серии А
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Сегодня, 3 декабря, проходил матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Интер». Игра шла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступал Давиде Масса. Игра началась в 22:45 мск. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу миланцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 44-й минуте Николо Барелла отдал пас на Хакана Чалханоглу, который дальним мощным ударом открыл счёт.

На 62-й минуте после неудачного для «Наполи» рикошета и серии коротких передач Лаутаро Мартинес получил мяч рядом со штрафной на левом фланге и прострелил на Бареллу, который обыграл защитника на дриблинге и проткнул мяч в ближний угол мимо вратаря.

На 85-й минуте Маркус Тюрам сделал счёт разгромным.

На данный момент после 14 сыгранных матчей итальянской Серии А «Интер» является лидером чемпионата с 35 очками. «Наполи» находится на пятой строчке с 24 очками.

Италия - Серия А . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
0 : 3
Интер М
Милан
0:1 Чалханоглу – 44'     0:2 Барелла – 61'     0:3 Тюрам – 85'    
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