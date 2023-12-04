«Абаскаль приблизил себя к отставке». Пименов — о поражении «Спартака» в матче с «Ахматом»

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился мнением, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поражением «Ахмату» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2) приблизил себя к отставке из московского клуба.

«Этим поражением Абаскаль приблизил себя к отставке. До этого они ещё в Кубке России проиграли «Оренбургу». Это две игры, которые нельзя занести в актив, так проигрывать нельзя. Ты можешь биться на поле, но у тебя что‑то не получилось и тебя переиграли, тогда вопросов нет. Футбол — это игра, здесь ты как выигрываешь, так и проигрываешь. Но у «Спартака» два безвольных поражения, это настораживает», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент после 17 сыгранных матчей РПЛ «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции с 16 очками. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.