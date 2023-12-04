Источник: «Торино» хочет арендовать Миранчука, но «Аталанта» планирует только продажу

Итальянский «Торино» снова хочет арендовать Алексея Миранчука, который провёл прошлый сезон в туринском клубе, однако «Аталанта» планирует только продажу россиянина, сообщает TuttoAtalanta.

Главный тренер туринской команды Иван Юрич очень хочет вернуть Миранчука в команду уже зимой, так как россиянин стал важным игроком в тактической схеме хорвата.

Однако «Аталанта» не планирует отдавать полузащитника в аренду, а хочет продать. При этом переговоры будут сложными, так как «Торино» имел право выкупа летом, но президент клуба Урбано Каир не воспользовался им из-за слишком высокой цены.

Миранчук сыграл за «Торино» в прошлом сезоне 31 игру во всех турнирах, где отметился четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 9 млн.