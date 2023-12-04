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Игрок «Манчестер Сити» Диаш прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом»

Игрок «Манчестер Сити» Диаш прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом»
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Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался о ничьей в матче 14-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:3).

«Конечно, обидно не получить все три очка после того, как мы так сильно доминировали в игре, но нам нужна стабильность сегодняшней игры, чтобы двигаться вперёд. Мы продолжаем бороться», — написал Диаш на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 3 декабря прошёл матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Тоттенхэм» вырвал ничью в концовке матча со счётом 3:3.

После 14 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 30 очков и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 27 очков и расположился на пятой строчке.

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