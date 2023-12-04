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Вратарь «Лечче» на последней минуте заработал пенальти своей команде, который принёс ничью

Вратарь «Лечче» на последней минуте заработал пенальти своей команде, который принёс ничью
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Голкипер итальянского «Лечче» Владимиро Фальконе в конце матча 14-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (1:1) заработал пенальти своей команде, который принёс ничью.

Права на видео принадлежат Lega Nazionale Professionisti Serie A

На 90+6-й минуте при счёте 0:1 в пользу соперника вратарь Фальконе пошёл в чужую штрафную, где на нём нарушил правила игрок соперника. После просмотра VAR главный судья Даниэле Довери поставил 11-метровый, который уверенно реализовал на 90+10-й минуте Роберто Пикколи.

На данный момент после 14 сыгранных матчей итальянской Серии А «Лечче» располагается на 13-м месте с 16 очками. «Болонья» после такого же количества проведённых игр находится на седьмой строчке с 22 очками.

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