Дзюба бурно отмечал победу над «Зенитом», фанаты раздевались в снег. Фото матча с «Локо»

3 декабря в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал победу над «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Михаила Галактионова.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

Таким образом, сине-бело-голубые проиграли уже четыре матча в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. В прошлом розыгрыше было лишь два поражения за весь чемпионат. При Сергее Семаке больше поражений за сезон у «Зенита» было только в сезоне-2018/2019 (6).

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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