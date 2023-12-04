Алаев назвал преимущество системы «осень — весна»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказал отношение к возможному возвращению турнира на систему «весна — осень». В 17-м туре матч ЦСКА — «Ростов» прошёл в условиях снегопада. Также из-за погодных условиях с задержкой началась встреча «Локомотив» — «Зенит».

«Весна — осень» — это спасение? Что, если бы сейчас играли 30-й тур? Пришлось бы играть. А такая погода может быть и в конце ноября. В начале ноября мы закончить не можем, чтобы уйти на четыре месяца…

Преимущество «осени — весны» в том, что мы можем перенести оставшийся тур на будущий год. Клубы будут это обсуждать. Система «весна — осень» дала бы такую возможность? Нет.

Матчи в манежах — выход? Если б у нас было две-три арены с крышами, конечно, это стало бы спасением. В Москве была бы одна арена…

Есть вариант со строящимся «Торпедо», но уже вряд ли. Обидно, что после ЧМ у нас всего одна арена крытая. Две-три таких могли бы ситуацию развернуть. Но мы работаем с тем, что есть. А пока хочу поблагодарить сотрудников стадиона «Локомотив» за фантастическую работу», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».