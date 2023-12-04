Хави ответил на слухи о возможном увольнении из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на информацию о возможном уходе из каталонского клуба.

«У меня нет ощущения, что моя должность когда-либо была под угрозой. Я счастлив, у меня есть доверие со стороны президента и Деку. Уверен, что этот сезон будет очень хорошим. Команда играет хуже, поэтому мы не показываем ожидаемые результаты. Нужно играть стабильнее. Многое нужно улучшить. Мы сделали много хорошего, теперь должны улучшить игру. Так к нам придут хорошие результаты», – приводит слова специалиста Marca.

После 15 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 34 очка. От лидирующего мадридского «Реала» каталонская команда отстаёт на четыре очка.