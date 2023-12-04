Тодибо является трансферной целью «МЮ»

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо остаётся трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на позицию центрального защитника, сообщил журналист-инсайдер Флориан Плеттенберг. Переход 23-летнего француза возможен уже в январе.

В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей в Лиге 1, в которых отметился одной передачей. До трансфера в «Ниццу» Тодибо принадлежал «Барселоне», но провёл за команду всего пять матчей и уходил в аренду в «Шальке», «Бенфику» и собственно «Ниццу», которая выкупила его контракт. Он начинал профессиональную карьеру в «Тулузе», на его счету два матча за сборную Франции.

Трансфер Тодибо не должен повлиять на потенциальное подписание «МЮ» защитника «Бенфики» Антониу Силвы. 20-летний португалец по-прежнему является главной целью манкунианцев на лето.