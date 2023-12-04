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Аналитик ЦСКА Шевелёв жёстко высказался в адрес Валерия Карпина

Аналитик ЦСКА Шевелёв жёстко высказался в адрес Валерия Карпина
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Глава аналитического отдела ЦСКА Евгений Шевелёв высказался о главном тренере сборной России и «Ростова» Валерии Карпине после резкой критики специалиста в адрес арбитров матча между москвичами и ростовчанами.

«Может быть просто быть главным тренером сборной и ненавидеть Россию несовместные понятия?» — написал Шевелёв в своём телеграм-канале.

Напомним, 3 декабря состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Ростовом». Команды играли в условиях сильного снегопада. Хозяева одержали победу со счётом 2:0. После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место. В свою очередь, «Ростов» после аналогичного количества туров заработал 20 очков и расположился на десятой строчке.

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