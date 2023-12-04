Хави прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу своей команды в матче с «Атлетико» (1:0).

«Барселона» сегодня играла очень хорошо. «Атлетико» надавил во втором тайме, но, возможно, мы увидели лучший, самый полноценный матч «Барсы» в сезоне. Я видел, как Феликс работает, отбирает мячи, хорошо выбирает позицию, взаимодействует с Канселу. Я вижу его счастливым, активным, довольным. Я сказал ему сохранять спокойствие, потому что дополнительная мотивация подстёгивает, и есть вероятность перейти черту. Он играл очень умно.

Вопрос подписания Жоау скорее к директорам, но мы им довольны, очень довольны. Он хорошо выступает и работает. Ноль проблем в раздевалке, он наш джокер, еще больше сплотил команду. Рад видеть его в команде», — приводит слова Хави Marca.

После 15 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 34 очка. От лидирующего мадридского «Реала» команда отстаёт на четыре очка.

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