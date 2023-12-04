Симоне Индзаги отреагировал на разгромную победу «Интера» в матче с «Наполи»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды в матче с «Наполи».

«Это демонстрация силы, командного духа. Приезжая в Неаполь, ожидаешь столкнуться с проблемами. Мы подготовили определенный план действий наших крайних защитников против их, потому что чем дальше ты держишь «Наполи» от своей штрафной, тем лучше. И проблемы у нас были только тогда, когда мы садились слишком глубоко.

Уверен, завтра напишут, что у «Интера» нет конкурентов, однако еще в среду мы уступали 0:3 «Бенфике» – и заголовки были другими. Мы знаем об этом, мы с таким сталкивались и можем этого ожидать», – приводит слова Индзаги DAZN.

3 декабря проходил матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Интер». Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу миланцев.