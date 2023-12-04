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Президент «Баварии» оценил трансферный бюджет клуба

Президент «Баварии» оценил трансферный бюджет клуба
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о трансферном бюджете мюнхенского клуба.

«Мы размышляем над тем, как можем усилить состав в январе. У нас есть ещё несколько недель до наступления зимней паузы. Скоро будут приняты определённые решения.

Бюджет? У нас хорошее экономическое положение. Мы можем быстро реагировать на происходящее на трансферном рынке», – приводит слова Хайнера Bild.

Напомним, 2 декабря в Мюнхене должен был состояться матч 13-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Унион», однако Бундеслига приняла решение отменить и перенести эту игру из-за сильного снегопада.

После 12 туров чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» набрала 32 очка и на текущий момент занимает второе место.

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