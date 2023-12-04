Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Губерниев отреагировал на поражение «Спартака» в матче с «Ахматом»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат матча 17-го тура чемпионата России между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком».

«А вот спартаковцы Москвы не сумели… Абаскаль нервничает… Совершает ошибки…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

3 декабря в рамках 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» встречался с московским «Спартаком». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Гамид Агаларов и Светослав Ковачев, у «Спартака» голом отметился Антон Зиньковский.

На данный момент после 17 сыгранных матчей РПЛ «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции с 16 очками. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.