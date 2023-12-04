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Микель Артета: Анчелотти для меня goat среди тренеров, он побеждал во многих странах

Микель Артета: Анчелотти для меня goat среди тренеров, он побеждал во многих странах
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, кого считает лучшим тренером в мировом футболе.

«Анчелотти для меня Goat среди тренеров. Он побеждал во многих странах с очень разными культурами и типами клубом. По моему мнению у него есть все качества», — приводит слова Артеты телеграм-канал «Real Madrid СF».

Goat — эта аббревиатура, которая расшифровывается как Greatest Of All Time, то есть лучший на все времена.

За свою профессиональную карьеру Анчелотти возглавлял «Ювентус», «Милан», «Челси», ПСЖ, «Реал» Мадрид, «Баварию», «Наполи» и «Эвертон».

Вместе с этими клубами 64-летний итальянский специалист выиграл 25 титулов, среди которых четыре Лиги чемпионов (2002/2003, 2006/2007, 2013/2014, 2021/2022), а также четыре Суперкубка УЕФА (2003/2004, 2007/2008, 2014/2015, 2022/2023).

В нынешнем сезоне Анчелотти возглавляет мадридский «Реал». После 15 туров команда под его руководством занимает 1-е место в Ла Лиге с 38 очками.

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