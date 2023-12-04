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Уборщик снега на матче ЦСКА рассказал, кто разрешил выходить на поле во время игры

Уборщик снега на матче ЦСКА рассказал, кто разрешил выходить на поле во время игры
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Сотрудник «ВЭБ-Арены», который убирал снег на матче 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (2:0), рассказал об инциденте с чисткой поля прямо по ходу игры.

«Чистить поле прямо во время матча разрешил судья. Перед игрой подошёл и сказал, что можно аккуратно это делать в то время, когда мяч будет на противоположной половине поля. Впервые ли у меня такое? Всякое было, всякое видел», — рассказал сотрудник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После матча главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал организаторов, которые допустили проведение игры против ЦСКА в сильный снегопад, сказав «у судьи я спрашивал, кто принимал решение играть. То, что мы сегодня видели, – убийство футбола».

После 17 туров ЦСКА занимает четвёртое место в РПЛ с 28 очками. «Ростов» расположился на 11-й строчке (20 очков). Лидирует в чемпионате «Краснодар» (35 очков).

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