Маурисио Почеттино — о красной Галлахера: нам нужно оставить подобный опыт

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о красной карточке полузащитника Конора Галлахера в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (3:2).

«Почему 14-15 минут дополнительного времени? Мы молодая команда. Нам нужно оставить подобный опыт с красными карточками. Со временем мы будем совершенствоваться и избегать подобных ситуаций. У нас есть талант, нам просто нужно время. Я уверен, что у нас все получится», — приводит слова Почеттино инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети X (ранее твиттер).

В нынешнем сезоне игроки «Челси» получили три красных карточки (одну прямую и де за вторую жёлтую).

После 14 туров «Челси» занимает 10-е место в АПЛ с 19 очками. Лидирует в чемпионате «Арсена» (33 очка).