Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фабрицио Романо: «Челси» не ведёт переговоров с Кварацхелией, так как клуб верит в Мудрика

На данный момент лондонский «Челси» не ведёт никаких переговоров о подписании хавбека «Наполи» Хвичи Кварацхелии, или другого левого вингера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По данным журналиста, причиной тому является то, что руководство лондонского клуба продолжает доверять украинскому вингеру Михаилу Мудрику.

В клубе верят, что украинец станет важной частью проекта сегодня и в будущем будет выступать на самом высоком уровне. В сезоне-2023/24 Мудрик провёл 13 матчей в составе «синих», на его счету 2 гола.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость грузина составляет € 85 млн.

Ранее были слухи об интересе лондонцев к Кварацхелии.