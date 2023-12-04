Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Рубин. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барелла – о первом голе в сезоне: партнеры дали мне почувствовать себя важным

Барелла – о первом голе в сезоне: партнеры дали мне почувствовать себя важным
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Интера» Николо Барелла высказался о победе над «Наполи» в матче 14-го тура чемпионата Италии.

«Наполи» — действующие чемпионы Италии, они сильная команда, и это нормально — приехать сюда и немного сдержаться. Мы показали, что приехали бороться до самого конца.

Первый гол? Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, это было немного сложно, потому что шансы мне не выпадали, но они дали мне почувствовать себя важным, они помогли мне, поэтому я хочу посвятить его им, моей семье. Мой ассист? Если бы Чалханоглу не сделал этот удар и не забил гол, мое прикосновение ничего бы не значило», — приводит слова Бареллы официальный сайт «Интера».

В нынешнем сезоне Барелла сыграл 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.

После 14 туров «Интер» лидирует в Серии А с 35 очками. «Наполи» расположилось на пятой строчке (24 очка).

Италия - Серия А . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
0 : 3
Интер М
Милан
0:1 Чалханоглу – 44'     0:2 Барелла – 61'     0:3 Тюрам – 85'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android