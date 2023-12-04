Барелла – о первом голе в сезоне: партнеры дали мне почувствовать себя важным

Полузащитник «Интера» Николо Барелла высказался о победе над «Наполи» в матче 14-го тура чемпионата Италии.
«Наполи» — действующие чемпионы Италии, они сильная команда, и это нормально — приехать сюда и немного сдержаться. Мы показали, что приехали бороться до самого конца.
Первый гол? Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, это было немного сложно, потому что шансы мне не выпадали, но они дали мне почувствовать себя важным, они помогли мне, поэтому я хочу посвятить его им, моей семье. Мой ассист? Если бы Чалханоглу не сделал этот удар и не забил гол, мое прикосновение ничего бы не значило», — приводит слова Бареллы официальный сайт «Интера».
В нынешнем сезоне Барелла сыграл 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.
После 14 туров «Интер» лидирует в Серии А с 35 очками. «Наполи» расположилось на пятой строчке (24 очка).
- 4 декабря 2023
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