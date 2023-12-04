Юрген Клопп — о победе над «Фулхэмом»: ощущения после игры были исключительными

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Фулхэмом» (4:3) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

«Мерсисайцы» проигрывали со счётом 2:3 к 87 минуте, но после забили два мяча за минуту и выиграли встречу.

«Ощущения после игры были исключительными, если честно. Во время игры моментами было немного по-другому. Я сказал ребятам после матча, что он получился такой, какой мы ее видели, потому что мы были немного туповаты. Мы были очень сильны, мы очень хорошо начали, забили гол.

После 3:3, все увидели, что ребята хотят большего, и поскольку сегодня нам немного повезло, мы это получили. Выдающийся опыт, я бы сказал. Все, кто был здесь, не думаю, что кто-то мог подумать перед игрой «Ливерпуль» — «Фулхэм», что это будет игра, которую вы никогда не забудете в своей жизни. Но не стоит благодарности. Тот, кто был здесь сегодня, не забудет ее никогда в жизни», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

После 14 туров «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ с 31 очком. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (33 очка).