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Почеттино — о победе над «Брайтоном»: нам нужна была такая игра, чтобы быть командой

Почеттино — о победе над «Брайтоном»: нам нужна была такая игра, чтобы быть командой
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Брайтоном» (3:2) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

«Самое главное, я думаю, нам нужна была такая игра, которая бросала бы нам вызов и давала возможность понять, что нам нужно быть командой и вести себя как команда на поле. Я рад этому, и, конечно, мы собираемся совершенствоваться, потому что у нас очень талантливые игроки.

Я так устал, это было так эмоционально, но нам нужно было набрать три очка, и мы взяли три очка. Это развлечение, это футбол. Людям нравится это видеть. В последних нескольких матчах мы приняли участие в двух очень хороших матчах, вот почему Премьер-лига — лучшая лига в мире и почему мы все хотим быть здесь, потому что это интересно», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

После 14 туров «Челси» занимает 10-е место в АПЛ с 19 очками. Лидирует в чемпионате «Арсена» (33 очка).

Англия - Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Фернандес – 17'     2:0 Колвилл – 21'     2:1 Буонанотте – 43'     3:1 Фернандес – 65'     3:2 Педро – 90+2'    
Удаления: Галлахер – 45' / нет
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