Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Рубин. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мудрик прокомментировал бурную реакцию фанатов на моменты, в которых он получает мяч

Мудрик прокомментировал бурную реакцию фанатов на моменты, в которых он получает мяч
Комментарии

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик подвёл итоги матча с «Брайтоном» (3:2) в 14-м туре АПЛ.

«Это отличный результат для нас, но очень нервные последние 10–15 минут. Это всегда тяжело, когда играете «10 на 11». Но горжусь нашими игроками сегодня.

Думаю, мы готовы к этому, к насыщенному декабрю. Надеюсь, не будет травм. Некоторые игроки возвращаются после повреждений. У нас очень сильный состав. Мы готовы к этому месяцу.

Фанаты активизируются каждый раз, когда я получаю мяч? Это сильно помогает. Я ценю всю поддержку наших болельщиков, я люблю их. Спасибо за поддержку. Я стараюсь всегда делать всё, что в моих силах», — приводит слова Мудрика официальный сайт клуба.

Напомним, украинец в матче с «Брайтоном» заработал пенальти.

Материалы по теме
Фабрицио Романо: «Челси» не ведёт переговоров с Кварацхелией, так как клуб верит в Мудрика
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android