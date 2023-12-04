Мудрик прокомментировал бурную реакцию фанатов на моменты, в которых он получает мяч

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик подвёл итоги матча с «Брайтоном» (3:2) в 14-м туре АПЛ.

«Это отличный результат для нас, но очень нервные последние 10–15 минут. Это всегда тяжело, когда играете «10 на 11». Но горжусь нашими игроками сегодня.

Думаю, мы готовы к этому, к насыщенному декабрю. Надеюсь, не будет травм. Некоторые игроки возвращаются после повреждений. У нас очень сильный состав. Мы готовы к этому месяцу.

Фанаты активизируются каждый раз, когда я получаю мяч? Это сильно помогает. Я ценю всю поддержку наших болельщиков, я люблю их. Спасибо за поддержку. Я стараюсь всегда делать всё, что в моих силах», — приводит слова Мудрика официальный сайт клуба.

Напомним, украинец в матче с «Брайтоном» заработал пенальти.