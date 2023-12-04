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Женская юниорская сборная России сыграла вничью с командой Парагвая

Женская юниорская сборная России сыграла вничью с командой Парагвая
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Товарищеский матч между женскими юниорскими сборными России и Парагвая завершился вничью со счётом 2:2. Встреча прошла в парагвайском городе Ипане.

Команды забили по одному мячу в каждом из таймов. В составе россиянок отличились Арина Кадигроб и Анастасия Каратаева, поразившие ворота соперника на 3-й и 57-й минуте соответственно. Парагвайские футболистки установили окончательный счёт на 71-й минуте в результате штрафного удара. В составе «гуарани» забивали Татьяна Эскобар и Диана Бенитес.

Напомним, женские сборные России (основная, молодёжная и юниорская) с 25 ноября по 5 декабря проводят учебно-тренировочные сборы в Парагвае. В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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